Sony: Android TV Oreo arriva anche in Europa, i modelli aggiornati

Sony ha annunciato il lancio in Europa della nuova versione del sistema operativo per i propri televisori, Android TV Oreo, che interesserà i modelli rilasciati sul mercato nel corso degli ultimi tre anni.

Di seguito i televisori aggiornati:

2016 : serie XD70, XD75, XD80, SD80, XD83 e ZD9

: serie XD70, XD75, XD80, SD80, XD83 e ZD9 2017 : serie XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 e A1

: serie XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 e A1 2018: serie XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90 e AF8

Discorso diverso per i televisori AF8 e ZF9 della serie Bravia Master, su cui è già disponibile Android Oreo.

Per effettuare il download, basta semplicemente abilitare l'opzione "download automatico del software" dal menù del televisore, o in alternativa scaricare il pacchetto direttamente dal sito web ufficiale del produttore. Qui è disponibile quello per i televisori del 2016 e 2017, mentre qui è disponibile la versione per i TV del 2018. Di seguito le novità introdotte:

Le funzioni/problematiche riportate di seguito verranno aggiunte, migliorate o risolte dopo l'aggiornamento ad Android™ 8.0 Oreo™:

Introduce una nuova schermata Home

Riposizionata l'icona "On Timer" (in alto a destra) nel menu della schermata Home

Introduce Google Tours (tutorial)

Introduce un menu di Configurazione iniziale ottimizzato

Introduce una Barra Menu TV o Barra contenuti ottimizzata

Introduce un elenco di vantaggi del firmware (finestra di anteprima)

Introduce il Collegamento di accessibilità (interruttore On/Off):

Tenere premuto pulsante il pulsante MUTING sul telecomando per 3 secondi per accendere/spegnere le funzioni di accessibilità come Screen reader o Stile del testo evidenziato.

Introduce il nuovo layout di tastiera, funzionalità e lingue (tra cui l'ebraico)

Funzione di ricerca di Assistente Google per contenuti broadcast

Impostazioni di nazioni e regioni migliorate

Sono state aggiunte descrizioni per alcune lingue nel menu di impostazione della lingua

Esperienza utente ottimizzata per le app di video, musica e foto

Supporto pulsante decoder migliorato (tasto Guida/Elenco dei titoli)

Risolve i problemi di disturbo dell'immagine nei contenuti Netflix Dolby Vision (solarizzazione scura)

Migliora il comportamento dei dispositivi connessi esternamente quando il TV è in standby

Le seguenti funzioni verranno rimosse dopo l'aggiornamento a questo software:

PlayMemories Online

Impostazione configurazione IPv6 (ON/OFF)

Modalità standby Wi-Fi Direct

Funzione Modalità Calcio live

Video (rete domestica) nella Barra contenuti

L'applicazione 500px / PMO in DUX

App PlayStation Video non più preinstallata

È comunque possibile accedere all'app scaricandola da Google Play Store

Sony ha anche diffuso il video che vi proponiamo in apertura, che mostra le principali novità che porterà l'update.