Sony annuncia la Choco Edition del robot a forma di cane Aibo

Sono passati quasi due anni dall'annuncio ufficiale di Aibo, il robot con le sembianze di un cane targato Sony, ed oggi il produttore giapponese ha svelato una nuova "Choco Edition", che si differenzia dalla variante bianca per la presenza di una scocca marrone, staccata dalle gambe ed il collo che restano bianche.

La nuova versione è disponibile in Giappone da oggi e le spedizioni sono previste per il prossimo 1 Gennaio. I prezzi ovviamente non sono accessibili per tutti: Aibo costa 198.000 Yen, pari a 1.800 Dollari, a cui si aggiunge un piano da 2.900 Yen al mese (pari a 27 Dollari) che garantisce la connettività LTE e l'accesso ai servizi cloud. Sony ha anche annunciato che offrirà uno sconto se si decide di pagare tre anni in anticipo.

Sony ha inoltre svelato una collaborazione con la società giapponese Secom, specializzata in sicurezza domestica, attraverso cui mira a fornire nuove funzionalità. Aibo è secondo il produttore un robot che si va ad inserire nel mercato della securitainment, un termine coniato ad hoc per descrivere le potenzialità del prodotto, che è in grado di pattugliare la casa per fornire rapporti dettagliati su cil che trove.

Le nuove funzionalità, frutto di questa collaborazione, saranno disponibile nell'aggiornamento software 2.0 in fase di rilascio il prossimo mese.