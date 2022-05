Sony annuncia le cuffie WH-1000XM5 con cancellazione del rumore e nuovo design

Sony annuncia oggi le new entry della serie 1000X: si tratta delle WH-1000XM5, pensate per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e priva di distrazioni grazie ad una serie di tecnologie innovative che vanno a migliorare l’esperienza di ascolto.

Il produttore spiega che la cancellazione del rumore delle WH-1000XM5 è basata su due processori che controllano otto microfoni in grado di ridurre drasticamente il rumore, in particolare nel range di frequenze medio-alte. A ciò si aggiunge anche l’Auto NC Optimizer che ottimizza automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente. Grazie al processore V1, inoltre, le cuffie sfruttano appieno il potenziale del processore di cancellazione del rumore HD QN1 di Sony, mentre il driver da 30mm perfeziona i risultati.

Gli utenti, sia con che senza cavo, possono optare per la funzione High-Resolution Audio basata sulla codifica audio LDAC sviluppata da Sony ed adottata da vari player del settore. Ciò implica che tutta la musica viene riconvertita ad un suono di alta qualità tramite DSEE Extreme, che esegue l’upgrade dei file musicali digitali in tempo reale. Chiaramente, le cuffie sono anche certificate 360 Reality Audio, e consentono di vivere esperienzemusicali coinvolgenti.

A livello di design, rispetto alla precedente generazione le WH1000XM5 sono rifinite con un nuovo materiale morbido simil pelle, con meccanismo di regolazione integrato.

Su di esse è presente il sistema Quick Access che permette di configurare le cuffie per riprendere la riproduzione su Spotify con pochi tocchi e senza dover accendere lo smartphone. Disponibile anche la funzione Wearing Detection che interrompe la riproduzione quando si tolgono le cuffie.

In termini di autonomia, Sony parla di 30 ore con una singola carica, ed in soli 3 minuti di ricarica si possono ottenere 3 ore di ascolto usando l’USB Power Delivery.

Le cuffie WH-1000XM5 saranno disponibili nelle versioni nera e argento platino a partire dalla fine di maggio 2022.