Sony annuncia la data d'uscita dei nuovi auricolari 'open-ear' Xperia Ear Duo

Sony è pronta a lanciare i suoi nuovi auricolari "open-ear" Xperia Ear Duo: la data del debutto è il 25 maggio, giorno in cui arriveranno sugli scaffali dei negozi e sugli store online negli Stati Uniti. Al momento è già possibile preordinarli da Amazon al prezzo di 280 dollari, ed i colori disponibili sono il nero e l'oro.

Queste particolari cuffie sono state progettate per permettervi di ascoltare i vostri brani preferiti (o i vostri podcast e le notifiche degli smartphone) senza isolarvi completamente dal mondo esterno. Il software integrato permette di abbassare ed alzare automaticamente il volume di sistema in risposta ai rumori che vi circondano, e sarà anche in grado di riconoscere alcune gesture da compiere con il capo per cambiare traccia o rispondere alle telefonate.

Sono compatibili sia con iPhone che con i telefoni equipaggiati con Android, oltre che con i loro relativi assistenti virtuali.

Una mossa controcorrente quella di Sony, che nel presentare sul mercato un paio di cuffie "open-ear" va a sfidare la tendenza di molti marchi di produrre auricolari in-ear sempre più isolanti ed equipaggiati con le ultime tecnologie per la riduzione del rumore, a partire da OnePlus con le sue Bullets Wireless per finire con le DA158 di Dodocool e le particolari, molto appariscenti, Halo di Meizu.