Sony annuncia un evento imminente: in arrivo un nuovo smartphone Xperia?

Nonostante il recente "trasloco" del sito dedicato agli smartphone (che adesso reindirizza al portale principale), Sony sta continuando a portare avanti il suo impegno in questo settore. Infatti, l'azienda giapponese ha annunciato un imminente evento in cui verranno probabilmente annunciati nuovi dispositivi mobili.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, la società ha svelato che il prossimo 24 febbraio 2020 trasmetterà in diretta un evento tramite il canale YouTube ufficiale di Sony Xperia. Insomma, tutto fa pensare a un annuncio in campo smartphone e non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più (la diretta inizierà alle ore 8:30 italiane).

Per quanto riguarda gli annunci che l'azienda nipponica potrebbe effettuare, diverse fonti internazionali parlano della possibilità che Sony voglia svelare lo smartphone Xperia 5 Plus. Per maggiori dettagli su questo dispositivo, vi consigliamo di consultare la nostra notizia dedicata a rumor e leak relativi allo smartphone.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente Sony ha annunciato l'entry-level Xperia L4, che monta, tra le altre cose, una tripla fotocamera posteriore da 13MP (principale) + 5MP (grandangolare) + 2MP (per la profondità di campo), uno schermo con aspect ratio 21:9 e una batteria da 3580 mAh. Per ulteriori informazioni su questo smartphone, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata a Xperia L4.