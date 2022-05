Sony annuncia evento presentazione: è la volta delle cuffie WH-1000XM5?

Le cuffie Sony WH-1000XM5 di fascia alta sono tra le più attese e desiderate da audiofili e non, ma quando arriveranno sul mercato? A quanto pare, forse molto presto: Sony UK ha annunciato un evento per il 12 maggio 2022 durante il quale, osservando nel dettaglio l’unico teaser, dovrebbero proprio arrivare le WH-1000XM5.

Su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, l’account britannico di Sony ha postato una semplice immagine con qualche linea che riprenderebbe proprio il design delle cuffie trapelato in rete, nello specifico l’attacco dell’archetto con la singola cuffia. La differenza rispetto al modello precedente è notevole e, probabilmente, riguarderà anche qualche elemento interno lato hardware o autonomia. Per prepararvi a scovare i dettagli diversi, vi rimandiamo alla recensione delle Sony WH-1000XM4.

Al momento le specifiche parlano di 40 ore di durata della batteria con la cancellazione attiva del rumore (ANC) abilitata, ma altri rumor recenti hanno messo in discussione questi numeri parlando invece di un’autonomia inferiore. Lato funzionalità, infine, non dovrebbero mancare un jack, Bluetooth 5.2 e una presunta rotellina per attivare o disattivare le cuffie. Si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, ovviamente, soprattutto considerato l’imminente lancio. Come sempre, vi terremo aggiornati.

