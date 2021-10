Sony annuncia evento Xperia per il 26 ottobre: che smartphone presenterà?

Dopo la presentazione degli smartphone Sony Xperia 1 III, 5 III e 10 III e il loro successivo lancio anche in Europa durante i mesi di agosto e settembre, la divisione mobile del colosso giapponese torna alla carica a sorpresa con un nuovo evento Xperia il 26 ottobre 2021, occasione in cui ci si attende il debutto di un nuovo smartphone.

L’annuncio è giunto direttamente tramite l’account Twitter ufficiale di Sony Xperia, dove è confermato anche l’orario di presentazione. Per noi italiani si parla delle 5 di mattina di martedì 26 ottobre, ergo chi sarà interessato ad aggiornarsi in diretta dovrà svegliarsi piuttosto presto per assistere all’evento.

La curiosità tra i tipster non manca affatto: annunci come questi, soprattutto a due settimane dalla fatidica data, lasciano pensare che si tratterà di un dispositivo particolarmente importante per il portfolio Sony. Tuttavia, la gamma Xperia III nelle sue varie iterazioni è giunta da relativamente poco, ergo è davvero poco probabile la presentazione dei dispositivi successori. Inoltre, difficilmente si tratterà di un’occasione completamente dedicata a uno smartphone di fascia media, soprattutto se si considera che Xperia 10 III Lite è approdato sul mercato a fine agosto senza eventi d’alcun tipo.

Insomma, allo stato attuale non ci sono sufficienti dati per speculare sul prodotto che verrà presentato il 26 ottobre. Non ci resta quindi che attendere tale giornata, anche per capire se l’ignoto dispositivo giungerà pure nel Belpaese.

Giusto pochi giorni fa, infatti, abbiamo ricevuto conferma del fatto che Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia.