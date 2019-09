Sony annuncia all'IFA il nuovo Xperia 5: supporta il DualShock 4 di PS4

Sony, nel corso dell'evento da poco cominciato all'IFA di Berlino, ha presentato il nuovo smartphone top di gamma per l'ultima parte dell'anno, l'Xperia 5 trapelato in precedenza, a pochi mesi di distanza dall'Xperia 1 mostrato al Mobile World Congress di inizio anno.

Xperia 5 include uno schermo OLED da 6,1 pollici CinemaWide HDR e Dolby Atmos con aspect ratio di 21:9, che lo rende facile da tenere tra le mani. I bordi infatti sono più stretti a sinistra e destra rispetto al predecessore, ma sul lato sinistro sono comunque presenti i tasti per il volume ed il pulsante d'accensione, che fa anche da scanner per le impronte digitali.

Sotto la scocca è presente l'ultimo processore Snapdragon 855 di fascia alta, con 6GB di RAM e più di 128GB di memoria. Sony guarda anche al mercato del gaming, e non è un caso che lo smartphone sia compatibile con il DualShock 4, che può essere collegato tramite Bluetooth. Android 10 consente anche di mappare il controller per navigare l'interfaccia ed ovviamente giocare.

A livello fotografico troviamo tre lenti posteriori, proprio come Xperia 1, tutte e tre montate orizzontalmente in alto a sinistra. La configurazione include un sensore grandangolare, un teleobiettivo ed uno "classico". Il comparto è rafforzato anche dall'algoritmo BIONZ X che garantisce una messa a fuoco super precisa e super veloce, anche scattando 10 foto di continuo. Tutti e tre i sensori hanno una risoluzione di 12 megapixel: la principale ha pixel da 1,4 micron ed un'apertura F1.2 che garantisce un maggiore ingresso di luce anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sempre parlando delle lenti fotografiche, è presente la funzione Cinema Pro che mostra le gestione del colore e consente di riprendere filmati in 4K HDR con FPS nel formato 21:9, mentre gli scatti sono stabilizzati tramite un sistema ibrido di stabilizzazione ottica e digitale.

Sony Xperia 5 sarà disponibile ad Ottobre in nero, blu, bianco e magenta ed in alcuni mercati sarà accoppiato dagli auricolari WF1000-MX3. Il prezzo non è noto.