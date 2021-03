Sony annuncia l'impianto audio HT-S40R 5.1 da 600W: disponibile da maggio

Sony annuncia oggi HT-S40R, un nuovo impianto surround da 600W con audio a 5.1 canali e speaker posteriori wireless, per offrire un'esperienza cinematografica direttamente tra le mura di casa.

Il kit è composto da soundbar, subwoofer e speaker posteriori wireless, e come detto poco sopra emette una frequenza totale di 600W e sfrutta i pregi dell'audio surround a 5.1 canali e della tecnologia Dolby Audio permettere gli spettatori al centro dell'azione. La soundbar è molto sottile e compatta, come mostriamo dalle immagini ufficiali presenti in calce, ma comunque abbastanza potente.

Sony sottolinea anche che l'HT-S40R è configurabile in pochi click e con pochi cavi, dal momento che gli speaker posteriori sono alimentati da un amplificatore wireless. Inoltre, i TV Sony BRAVIA supportano la connessione wireless per inviare indirettamente l'audio al sistema di home theater.

HT-S40R ovviamente consente anche di inviare l'audio direttamente alle casse tramite la connessione Bluetooth, oltre che collegando i dispositivi alla porta USB. Gli ingressi posteriori sono di tipo HDMI ARC, ottico ed analogico.

A livello software troviamo quattro modalità sonore (Cinema, Music, Standard ed Auto Surround) da scegliere in base al contenuto da ascoltare.

L'arrivo sul mercato è previsto a maggio 2021, ma il prezzo ancora non è stato comunicato.



Questa novità si aggiunge alla gamma di TV 2021 per PS5, Xbox e PC.