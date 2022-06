Sony annuncia nuova linea BRAVIA professionale: 8 TV OLED e QD-OLED di fascia alta

Dopo l’arrivo in Italia degli OLED Sony Bravia XR di ultima generazione, il produttore giapponese ha annunciato diversi giorni fa l’arrivo della ultima serie Bravia professionale composta da otto televisori OLED e QD-OLED di fascia alta: scopriamoli nel dettaglio.

L'ultima formazione, come espresso da comunicato stampa, comprende in particolar modo il modello di fascia alta Z9K con pannello LCD 8K Mini LED dal refresh rate elevato e con tecnologia esclusiva XR Backlight Master Drive, alimentata dal Cognitive Processor XR per garantire immagini vibranti. Disponibile nelle varianti da 75 e 85 pollici, offre un contrasto eccezionale e integra microfoni hands-free oltre alla fotocamera BRAVIA CAM per riconoscere la posizione in cui si trovano gli utenti e ottimizzare di conseguenza l'immagine e il suono. Inoltre, supporta controlli gestuali, chat video e molte altre esperienze innovative.

La medesima tecnologia è presente sulla gamma A95K QD-OLED caratterizzata dal display con XR Triluminos Max e il già citato Cognitive Processor XR. Questo televisore, dal design elegante e minimalista, è disponibili nelle versioni da 55" e 65" e si ferma alla risoluzione 4K, mantenendo un refresh rate elevato. L’alternativa più accessibile è costituita dai modelli A90K e A80K 4K OLED: i primi sono disponibili in 42'' o 48'', mentre i secondi arrivano a 55", 65" o 77". Le tecnologie in dotazione sono le medesime, tra refresh rate elevato, Dolby Vision e Dolby Atmos, ma cambia il design della base d’appoggio.

L’elenco si chiude con il TV Mini LED X95K 4K nelle versioni da 65", 75" o 85" e un design a filo premium che mantiene ogni pubblico concentrato senza distrazioni; e i modelli X80K, X81K e X85K 4K HDR, i quali offrono immagini 4K HDR ricche di colori e ad alto contrasto con 4K X-Reality PRO. L'X80K è disponibile nelle misure da 43'' a 65'', l'X81K è disponibile in 75'' e l'X85K in 85''.

I prezzi al lancio non sono ancora noti, ma la disponibilità è assicurata per quest’estate.

