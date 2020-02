Sony annuncia il nuovo Xperia L4: l'entry-level con display 21:9

Si amplia ulteriormente la gamma di smartphone entry level di Sony. La società giapponese ha presentato oggi il nuovo Xperia L4, un dispositivo con schermo da 6,2 pollici con rapporto di visualizzazione 21:9, tripla fotocamera con effetto bokeh e batteria da 3580 mAh con supporto alla ricarica rapida.

L'Xperia L4 è inoltre il primo prodotto della serie L di Sony ad integrare una tripla fotocamera con obiettivo principale da 13 megapixel, ultragrandangolare da 5 megapixel e "depth camera" da 2 megapixel, che permette di esprimere al massimo le proprie capacità creative e scattare ritratti con meravigliosi effetti bokeh.

Lo switch da grandangolare ad ultragrandangolare inoltre permette di acquisire il quadro completo dell'immagine ed ottenere qualsiasi tipo di scatto, da ritratti a splendidi paesaggi.

Lo schermo da 21:9 rende possibile la registrazione di video e l'acquisizione di foto con un incredibile rapporto.

Come dicevamo poco sopra, la batteria è da 3.580 mAh con supporto alla ricarica rapida che accompagnerà gli utenti anche durante le giornate più impegnative. Grazie alla tecnologia Sony Xperia Adaptive Charging è possibile monitorare il telefono durante la fase di carica per assicurarsi che la batteria non si sovraccaraichi o danneggi.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni nero e blu a partire dalla primavera del 2020.