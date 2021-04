Sony annuncia presentazione Xperia per il 14 aprile: cosa dobbiamo aspettarci

Sony ha annunciato via Instagram un evento completamente dedicato agli smartphone Xperia di ultima generazione attesi per il lancio sul mercato tra 2021 e 2022: si terrà il 14 aprile 2021 alle ore 9:30 italiane e dovrebbe trattare in particolare tre dispositivi, ovvero Xperia 1 III, Xperia 10 III e Xperia Compact, noto anche come Xperia Ace 2.

Abbiamo già trattato tutti questi modelli nel corso degli ultimi mesi, ma rivediamoli uno alla volta a partire da Xperia 1 III. Il dispositivo top di gamma era trapelato nei primi render grazie al rinomato tipster Steve Hemmerstoffer e in tali immagini si poteva vedere lo schermo 21:9 da 6,5 ​​pollici e dalle cornici particolarmente sottili, assieme a un modulo fotocamera sviluppato in collaborazione con Zeiss.

In rete, però, altri leakster hanno già parlato delle specifiche tecniche più nel dettaglio: lo schermo, innanzitutto, dovrebbe trattarsi di un OLED da 6,5" CinemaWide 4K HDR senza notch in quanto figurerebbero dei bordi contenenti il sensore fotocamera anteriore, di cui però al momento non sono note ulteriori informazioni. Il comparto fotocamera posteriore è altrettanto ignoto, oltre al fatto che si tratterà di un modulo firmato Zeiss. Sotto la scocca, infine, dovrebbero figurare il SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 (dunque con supporto al 5G) assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Sony Xperia 10 III, invece, l’ultima volta che si era fatto sentire tra gli appassionati del mondo smartphone era proprio per altri render CAD e dettagli sul comparto tecnico, diffusi sempre da Steve Hemmerstoffer. In questo caso si parla di un display FHD+ 21:9 CinemaWide da 6 pollici accompagnato dal SoC Qualcomm Snapdragon 765G o dal modello Snapdragon 690 5G, per 6 GB di memoria RAM e un comparto fotocamera posteriore formato da tre sensori (12MP principale + 8MP ultra-grandangolare + 8MP teleobiettivo).

Dulcis in fundo, il tanto desiderato Xperia Compact a marzo era riapparso in rete con delle brutte notizie per i clienti occidentali: in Giappone, infatti, si è sparsa la voce di un rilascio sotto il nome Xperia Ace 2 solamente nel mercato domestico con l’operatore telefonico Docomo. Quello che è stato definito da alcuni tipster come l’avversario potenziale di iPhone 12 mini, dunque, dovrebbe giungere solo in Asia in realtà come modello di fascia medio-bassa con chip Qualcomm Snapdragon 690 5G o 480 5G, display da 5,5 pollici, due sensori posteriori e uno anteriore su notch a goccia lato fotocamera per dimensioni pari a 140 x 68,9 x 8,9 mm.

Insomma, tante novità interessanti che aspettano solo di essere svelate al pubblico! Se siete curiosi di sapere quali sono gli ultimi prodotti presentati da casa Sony sul mercato smartphone, invece, vi reindirizziamo alla nostra recensione di Sony Xperia 5 II.