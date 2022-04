Sony annuncia prezzi italiani gamma 2022 TV QD-OLED, OLED, Mini LED e LCD

Sony ha dato il via alla vendita dei TV X80K in Italia giusto pochi giorni fa, presentando così ai consumatori del Belpaese la nuova alternativa 4K tra i televisori entry-level del 2022. Con l’apertura dei preordini per l’intera gamma TV del 2022 in Europa abbiamo anche accesso ai prezzi del catalogo smart TV in Italia.

Recandosi sul sito ufficiale Sony per i televisori, infatti, è possibile osservare nel dettaglio le loro specifiche e i prezzi per quasi qualsiasi modello. Gli unici assenti tra i vari TV QD-OLED, OLED, Mini LED e LCD sono i Mini LED Z9K, gli OLED A90K (di cui vedete una immagine in copertina alla notizia) e varianti specifiche delle serie LCD.

I modelli più costosi dell’intero portfolio restano sempre i Full Array LED 8K BRAVIA XR Z9J, dove la variante da 75 pollici viene venduta a 6.499 Euro e quella da 85 pollici costa 8.999 Euro; questo, ovviamente, vale in attesa dei prezzi dei due modelli Mini LED Z9K.

Scendendo al 4K, invece, il prezzo più elevato tra i nuovi televisori lo troviamo nei QD-OLED A95K da 55” e 65”, rispettivamente venduti a 2.999 Euro e 3.999 Euro, sempre IVA inclusa. I televisori Sony A80K con pannello OLED sono invece venduti a partire da 2.299 Euro per la variante da 55 pollici, mentre i 65” costano 3.199 Euro e i 77” 4.499 Euro. Ancora, gli OLED A75K da 55” e 65” costano rispettivamente 2.149 Euro e 2.999 Euro.

Entrando nel mondo dei Mini LED, dunque, troviamo i tre televisori X95K da 65” a 3.499 Euro, 75” a 4.499 Euro e 85” a 6.499 Euro. I nuovi Full Array LED X90K costano invece 1.599 Euro nel caso della variante da 55”, 1.999 Euro per 65” di diagonale, 2.699 Euro per 75” e 3.999 Euro per 85”.

Infine, eccovi la lista completa delle gamme LCD:

X85K

43": 1.049 Euro

50": 1.199 Euro

55": 1.299 Euro

65": 1.599 Euro

75": 2.199 Euro

85": 2.999 Euro

X80K

43": 899 Euro

50": 999 Euro

55": 1.099 Euro

65": 1.349 Euro

75": 1.999 Euro

X72K

43": 799 Euro

50": 899 Euro

Spostandoci infine nell’universo degli auricolari della casa giapponese, ecco a voi la recensione dei Sony LinkBuds.