Sony annuncia la soundbard HT-S400: caratteristiche e finestra di lancio

Spesso gli utenti si soffermano semplicemente sull'acquisto di un televisore adatto alle proprie esigenze, dimenticandosi che l'audio è altrettanto importante ai fini di una buona esperienza. Ebbene, non è un caso che, dopo il reveal dei nuovi TV Sony al CES 2022, il colosso giapponese abbia annunciato la soundbar HT-S400.

Quest'ultima promette un audio surround avvolgente e dialoghi cristallini, puntando inoltre a bassi profondi grazie alla potenza di un subwoofer wireless con ampia unità speaker da 160 mm. Il prodotto strizza dunque l'occhio non solamente a chi vuole godersi al meglio i propri film e serie TV preferiti, ma anche a coloro che hanno intenzione di ascoltare della buona musica a partire dal soggiorno della propria abitazione.

Gli speaker anteriori dispongono di una X-Balanced Speaker Unit, che presenta una cornice notch separata che migliora la simmetria dell'ampiezza verticale. Da non sottovalutare poi il fatto che la soundbar a 2.1 canali appena annunciata da Sony utilizza la tecnologia S-Force PRO Front Surround, che sfrutta solamente gli speaker frontali per cercare di "dare vita" a un audio surround ricco e coinvolgente proveniente da entrambi i lati. Ovviamente, a tutto ciò si aggiunge il Dolby Digital. Qual è la potenza complessiva in uscita? 330W.

Per il resto, si fa notare la presenza di un display OLED posto direttamente sulla soundbar, pensato per fornire rapidamente all'utente informazioni sullo stato delle funzioni del telecomando (dalle sorgenti in ingresso al volume). Non abbiamo purtroppo indicazioni ufficiali relativamente al prezzo, ma sappiamo che la disponibilità del prodotto partirà da aprile 2022. Potete trovare maggiori informazioni sul portale ufficiale di Sony.