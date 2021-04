Sony, annunciati i prezzi europei dei nuovi TV 2021 OLED ed LCD

A poche ore dall'annuncio dell'arrivo in Italia dei nuovi TV Sony X90J, il colosso giapponese ha fornito le prime indicazioni sui prezzi europei dell'intera lineup di televisori OLED e LCD che giungeranno nei negozi ad Aprile e Maggio. Come avvenuto anche in precedenza, il listino arriva direttamente dalla Germania.

Sony A90J

55 pollici: 2600 Euro;

65 pollici: 3500 Euro;

83 pollici: non annunciato;

Sony A80J

55 pollici: 2000 Euro;

65 pollici: 2800 Euro;

77 pollici: 5000 Euro;

Sony X90J

50 pollici: non annunciato;

55 pollici: 1400 Euro;

65 pollici: 1600 Euro;

75 pollici: non annunciato;

Sony X80J

43 pollici: 800 Euro;

50 pollici: 900 Euro;

55 pollici: 1000 Euro;

65 pollici: 1200 Euro;

75 pollici: 1650 Euro.

Ovviamente restiamo in attesa dei prezzi relativi al mercato italiano, ma è indubbio che quelli tedeschi potrebbero essere più vicini a quelli che proporrà nel nostro paese Sony rispetto alle controparti per il Regno Unito e Stati Uniti.

Sony ha al contempo annunciato anche l'arrivo in Italia di Bravia Core, che sarà disponibile su tutti i nuovi TV della serie Bravia XR ed arriverà con una serie di promozioni di lancio che permetteranno agli utenti di riscattare diversi titoli tra gli oltre 300 presenti in catalogo.

Che idea vi siete fatti del listino prezzi arrivato dalla Germania? Ovviamente vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni su quello italiano.