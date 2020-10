Sony: l'app Apple TV arriva su una selezione di smart TV, ecco i modelli compatibili

Sony annuncia oggi l’arrivo, su alcuni smart TV selezionati, dell’applicazione Apple TV che consente di accedere al servizio di streaming AppleTV+, ai canali Apple TV, ai film ed ai contenuti consigliati.

L’applicazione è disponibile da oggi in Europa sulla serie XH90, attraverso un aggiornamento software. Sony però ha già precisato che entro la fine dell’anno arriverà anche sulla gamma 2018 e sulla maggior parte dei modelli 2019 e 2020, ma non è stata diffusa alcuna finestra temporale.

Al momento dell’installazione basterà inserire le proprie credenziali per avere accesso ai contenuti. Gli utenti potranno iscriversi ad Apple TV da iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch e tutte le piattaforme che lo supportano, attraverso il sito web tv.apple.com. Il costo del servizio è di 4,99 Euro al mese, ma coloro che hanno acquistato o acquisteranno un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac avranno diritto ad un anno di Apple TV+ gratis.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, Apple starebbe estendendo la prova gratuita ad Apple TV+ ad alcuni utenti, a cui ha regalato l’accesso all’app illimitato fino a Febbraio 2021.

Con l’arrivo sugli smart tv Sony, si amplia ulteriormente la platea dei dispositivi compatibili con il servizio lanciato lo scorso anno, che vanta produzioni come See, The Morning Show ed altri show originali.