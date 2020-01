Sony dà appuntamento al MWC 2020: il 24 Febbraio arrivano i nuovi Xperia

Sony ha da poco inviato gli inviti alla stampa per l'evento che terrà il 24 Febbraio, alle 20:30 italiane a Barcellona, in vista del Mobile World Congress, la fiera dedicata agli smartphone più importante d'Europa. Nel corso della conferenza il colosso giapponese mostrerà i nuovi smartphone della gamma Xperia.

Il nuovo telefono di punta dovrebbe essere l'Xperia 5 Plus che si è già mostrato in una serie di immagini e video e che dovrebbe sfoggiare uno schermo OLED da 6,6 pollici e fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie. A livello fotografico sulla scocca posteriore gli utenti dovrebbero trovare una tripla lente con un sensore ToF (Time of Flight), mentre il sensore per le impronte digitali a quanto pare sarà integrato al lato. Il dispositivo, secondo quanto raccontato da molti, sarà basato sul processore Qualcomm Snapdragon 865 di Qualcomm. E' anche prevista l'integrazione di due altoparlanti frontali in rado di garantire prestazioni audio di alta qualità, e la presenza del jack per le cuffie da 3,5 millimetri.

Tra i protagonisti con ogni probabilità troveremo anche uno smartphone di fascia media con Qualcomm Snapdragon 765, già battezzato sul web Xperia 3.

Come sempre, seguiremo l'evento in diretta e tutto il Mobile World Congress con notizie ed approfondimenti.