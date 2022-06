Sony, arriva la nuova generazione di fotocamere per smartphone: 200 MP sui top di gamma

Che le fotocamere per smartphone abbiano fatto passi da gigante negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, tanto che persino Sony ha lodato i sensori per la mobilità paragonandoli alle fotocamere mirrorless, che secondo l'azienda giapponese verranno superate già nel 2024.

Per arrivare a questo traguardo, Sony ha sviluppato il sensore IMX866 da 50 MP, mentre Samsung sta lavorando all'ISOCELL HP1, un sensore da addirittura 200 MP. Inoltre, vari produttori di smartphone stanno producendo dispositivi di fascia alta in collaborazione con brand fotografici tra i più noti al mondo: basti pensare alla collaborazione tra Xiaomi e Leica per le lenti di Xiaomi 12 Ultra, a quella tra OnePlus e Hasselblad sulla linea OnePlus 10, o ancora a quella tra vivo e Zeiss.

Sfortunatamente, però, il rischio è diventato ora quello che le fotocamere migliori siano limitate ai device flagship, lasciando la fascia midrange priva di buoni sensori per contenere il prezzo degli smartphone. Al momento, infatti, le migliori lenti per smartphone di fascia media sono i Samsung JN1 e GN1, da 50 MP, ma molti produttori si affidano a soluzioni più economiche.

Le cose potrebbero però cambiare molto presto, dal momento che, secondo il noto leaker Digital Chat Station, Sony sarebbe al lavoro su una lente IMX800 per smartphone midrange e dotata di una risoluzione da 100 MP. La stessa fonte spiega che, al contempo, Sony sta lavorando al sensore IMX989, quest'ultimo pensato per smartphone di fascia alta, che dovrebbe arrivare a sua volta ai 200 MP, rivaleggiando così con la lente HP1 di Samsung.

Se ciò fosse vero, insomma, è possibile che in futuro vedremo delle fotocamere per smartphone da ben 100 MP per i device di fascia media e da addirittura 200 MP per quelli di fascia alta. Infine, pare che anche Samsung stia facendo la sua parte per i miglioramento delle lenti per telefono: accanto all'ISOCELL HP1, infatti, la compagnia starebbe sviluppando un obiettivo completamente nuovo, con delle dimensioni estremamente generose, in modo da raccogliere quanta più luce possibile, utile soprattutto per gli scatti a bassa luminosità.