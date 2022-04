Arrivano in Italia i nuovi TV 2022 di Sony, inclusi i QD-OLED e Mini-LED: i prezzi

Sony annuncia oggi la prossima disponibilità per la maggior parte dei televisori BRAVIA XR, tra cui figurano i modelli OLED 4K HDR MASTER Series A95K, che sarà possibile preordinare presso alcuni rivenditori selezionati, ed i Mini LED 4K X95K.

Nello specifico, i seguenti modelli di TV Sony sono disponibili in preordine o sono prossimi al lancio:

TV OLED MASTER Series A95K da 55 pollici (2.999 Euro) e 65 pollici (3.999 Euro);

da 55 pollici (2.999 Euro) e 65 pollici (3.999 Euro); TV Mini LED 4K X95K da da 65 pollici (3.499 Euro), 75 pollici (4.499 Euro) ed 85 pollici (6.499 Euro);

da da 65 pollici (3.499 Euro), 75 pollici (4.499 Euro) ed 85 pollici (6.499 Euro); TV OLED A80K da 55 pollici (2.299 Euro), 65 pollici (3.199 Euro) e 77 pollici (4.499 Euro);

da 55 pollici (2.299 Euro), 65 pollici (3.199 Euro) e 77 pollici (4.499 Euro); TV LED 4K X90K da 55 pollici (1.599 Euro), 65 pollici (1.999 Euro), 75 pollici (2.699 Euro) ed 85 pollici (3.999 Euro);

da 55 pollici (1.599 Euro), 65 pollici (1.999 Euro), 75 pollici (2.699 Euro) ed 85 pollici (3.999 Euro); TV LED 4K X85K da 43 pollici (1.049 Euro), 50 pollici (1.199 Euro), 55 pollici (1.299 Euro), 65 pollici (1.599 Euro), 75 pollici (2.199 Euro) ed 85 pollici (2.999 Euro).

Tutte le informazioni sulle specifiche tecniche e su dove acquistarli sono disponibili sulla pagina dedicata ai TV sul sito Sony. I prezzi per i modelli non presenti in lista non sono stati ancora annunciati. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato un nostro speciale dedicato ai nuovi TV Sony Bravia 2022.