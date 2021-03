Sony, in arrivo ad Aprile i TV OLED della linea Bravia XR A80J

Dopo aver annunciato il lancio dei TV OLED Bravia XR A90J, Sony ha svelato che arriveranno nei negozi europei ad Aprile anche i televisori OLED della linea Bravia XR A80J, nei tagli da 55, 65 e 77 pollici.

Anche in questo caso troviamo il Cognitive Processor XR, a cui si aggiunge la tecnologia XR OLED Contrast che è in grado di regolare la luminosità accentuando i picchi di luce per rendere i neri più profondi, mentre l'XR Triluminos Pro va ad ampliare le palette cromatiche per riprodurre tutte le sfocature. La scheda tecnica è completata dalla tecnologia di Upscaling 4K XR, che è in grado di ottimizzare i segnali 2K per portarli il più vicini possibile al 4K.

Fronte software, troviamo il supporto Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, la compatibilità con Alexa, Google Assistant ed Apple AirPlay 2, oltre che l'integrazione con la funzione HDMI 2.1.

Arriverà, sempre ad aprile, il TV 4K a LED X81J da 75 pollici e gli X80J da 43, 50, 55 e 65 pollici, con pannello a 50 Hz nativo, HDMI 2.1, processore 4K HDR X1 ed elaborazione dell'immagine 4K X-Reality Pro per l'upscaling.

Analogamente a quanto avvenuto con i Bravia XR A90J, anche in questo caso non sono state diffuse informazioni sui prezzi italiani.

Sony ha annunciato la gamma di TV 2021 nel corso del CES di Gennaio scorso. Molti modelli sono progettati proprio per PS5, Xbox Series X e PC.