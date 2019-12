Sony: in arrivo al CES le cuffie WH-1000XM4? Le indicazioni da un documento

Le cuffie WH-1000XM3 di Sony over-ear sono state universalmente riconosciute come uno dei modelli migliori disponibili sul mercato, grazie all'ottima cancellazione del rumore, la qualità del suono e la comodità d'utilizzo. A quanto pare il produttore giapponese potrebbe presto lanciarne una nuova versione.

Nel fine settimana infatti sul sito web dell'FCC è apparsa la documentazione di un nuovo modello di cuffie over-ear, che secondo molti potrebbero essere le WH-1000XM4.

Nel documento non sono presenti molte informazioni, in quanto le società sono solite presentare le richieste con largo anticipo rispetto al lancio effettivo, ma hanno anche il diritto di chiedere alla stessa FCC di mantenere alcuni documenti riservati, come le foto prodotto ed il manuale utente.

Sul nome ancora non sono emerse molte indicazioni, ma non è da escludere che si chiamino WH-1000XM4, dal momento che in alcuni stralci della documentazione è presente proprio la sigla "M4", mentre quelle precedenti includevano i numeri "M1", "M2" ed "M3".

Non è presente nessuna indicazione nemmeno sulla possibile data di lancio, ma col CES ormai alle porte è altamente probabile che la società asiatica sfrutti l'eco mediatico della fiera del Nevada per mostrarle al mondo ed alla stampa.

Vi ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche la recensione delle WH-1000XM3.