Sony, in arrivo a maggio in Italia i nuovi TV BRAVIA XR X90J con HDMI 2.1 e VRR

Sony ha annunciato che a maggio sarà possibile acquistare in Italia i nuovi televisori Full Array LED 4K HDR della serie BRAVIA XR X90J, le new entry della gamma Bravia XR dotate di Cognitive Processor Xr che si basa su un nuovo sistema di elaborazione, definito dal produttore migliore dell'IA.

Inizialmente gli utenti troveranno nei negozi le varianti da 50, 55 e 65 pollici, mentre in un secondo momento toccherà anche alla versione da 75 pollici. Al momento non sono stati svelati nè i prezzi, tanto meno la data precisa di lancio, e Sony per tutti i dettagli ci rimanda alla pagina specifica degli X90J presente sul proprio sito web.

Al di la del Cognitive Processor XR, i TV della gamma in questione sono dotati di pannelli Full Array LED con XR Triluminos Pro ed XR Contrast Booster, a cui si aggiunge la tecnologia XR Motion Clarity che esegue un'analisi incrociata dei dati per garantire azioni fluide, luminose e nitide senza sfocature. Presente anche la tecnologia di upscaling 4K XR che ottimizza i segnali 2K, a cui si aggiunge l'HDMI 2.1, il VRR, l'ALLM e l'eARC. Garantito anche il supporto Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, oltre che con Apple AirPlay 2 ed HomeKit.

Per tutti i dettagli sulla gamma di TV Sony 2021, vi rimandiamo al nostro video speciale.