Sony: in arrivo nei negozi il TV OLED 4K HDR A9 da 48 pollici

Sony ha annunciato che presto sarà disponibile in alcuni punti vendita europei il TV OLED 4K HDR A9 della Serie MASTER da 48 pollici, basato sul processore d'immagine X1 Ultimate e dotato della funzione Pixel Contrast Booster.

Nella serie A9 gli utenti troveranno anche la tecnologia X-Motion Clarity, che è in grado di preservare nitidezza e fluidità della scena riducendo sfocature e riproducendo fedelmente le sequenze ad alta velocità.

A livello audio, viene garantita un'esperienza immersiva attraverso l'Acoustic Surface Audio che è in grado di trasformare lo schermo del televisore in un vero e proprio speaker.

Integrato ovviamente la Netflix Calibrated Mode, una nuova modalità sviluppata ad hoc per Netflix ed ottimizzata per i contenuti IMAX Enhanced.

Il TV OLED 4K HDR 49 della Serie Master è anche dotato del'Ambient Optimization, che regola la luminosità dei contenuti in base all'ambiente circostante, ma che è anche in grado di rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono (come tende e arredi) per regolare l'acustica per evitare di compromettere la resa.

Infine, a livello software, troviamo Android TV con Google Assistant, Google Play Store e Chromecast, ma è anche garantita la compatibilità con Alexa, Apple HomeKit ed AirPlay 2.

Gli interessati possono già prenotare il TV OLED 4K HDR A9 della Serie Master in alcuni paesi europei, mentre entro fine agosto sarà disponibile in tutti i paesi. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito di Sony.

