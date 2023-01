Sony potrebbe bloccare app per pirateria dai suoi Android TV: spunta un brevetto

Proprio mentre parliamo nel dettaglio dell’ultima generazione di Android TV Sony con la recensione di Sony BRAVIA XR65X90K, giungono notizie interessanti per quanto concerne la gamma di televisori del gigante nipponico. A quanto pare in futuro la società potrebbe bloccare le app di pirateria sui suoi Android TV.

Stando a quanto riferito anche da Torrent Freak, a inizio gennaio 2023 Sony ha depositato un brevetto negli Stati Uniti che descrive l’utilizzo di un’app a livello sistema per monitorare l’eventuale sfruttamento di applicazioni legate alla pirateria al fine di bloccarle in maniera intelligente. Questa funzione, nello specifico, includerebbe un elenco di blocchi a risorse di rete note (tra cui URL specifiche) per identificare app di terze parti e impedire la loro esecuzione, oppure limitarle al fine di offrire contenuti multimediali degradati o, ancora, sospendere la riproduzione a intervalli regolari per frustrare gli spettatori.

Dall’Abstract si legge, per l’esattezza, quanto segue: “Alcune di queste applicazioni di terze parti possono includere servizi che possono acquisire contenuti da siti Web non autorizzati per lo streaming di contenuti piratati sul dispositivo di streaming. In tali scenari, le app possono fornire contenuti premium al dispositivo di streaming senza autorizzazione e possono sovvertire i servizi di fornitori di contenuti legittimi”. Nel resto del brevetto si leggono poi tecniche differenti per monitorare l’uso di software pirata in maniera più dettagliata.

Questo provvedimento al momento resta un brevetto e, anzi, non c’è alcuna garanzia che Sony applicherà tale funzionalità antipirateria sui suoi smart TV di prossima generazione.

A proposito di Sony, ricordiamo che Android 13 è arrivato su tre Sony Xperia del 2021.