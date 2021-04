Sony Bravia Core arriva in Italia: disponibile su tutti i nuovi TV Bravia XR

Poco dopo l'annuncio dell'arrivo in Italia dei nuovi TV Bravia XR X90J di Sony, il colosso asiatico ha annunciato l'arrivo in Italia di Bravia Core, il servizio frutto della collaborazione con Sony Pictures Entertainment che propone un'ampia offerta di film ed altra contenuti.

Bravia Core è incluso su tutti i nuovi TV Bravia XR, tra cui l'A90J 4K HDR della Serie Master e l'X90J 4K HDR Full Array.

Per chi non avesse seguito la presentazione, si tratta di una novità assoluta nel settore dal momento che mette a disposizione degli utenti una selezione di titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment ed una collezione IMAX Enhanced. Bravia Core, inoltre, vanta la tecnologia Pure Stream che consente di ottenere una qualità quasi equivalente al BluRay DiscUHD Lossless con streaming fino ad 80 Mbps.

Per chi acquista un TV Bravia XR ed aderisce al servizio Bravia Core, sarà possibile riscattare un film da un catalogo di almeno 300 titoli (tra cui figurano Venom, Peter Rabbit, Ghostbusters, Blade Runner 2049 e Jumanji: The Next Level) con i crediti Bravia Core.

I modelli A90J e Z9J hanno inclusi dieci crediti film, mentre il resto dela gamma Bravia XR ne ha cinque. Acquistando un TV Bravia XR e registrandosi su Bravia Core, ci si abbona ad un altro catalogo di film da vedere in streaming in qualsiasi momento e per quante volte lo si desidera, con una qualità che arriva al 4K HDR.

Per tutti i dettagli su Bravia Core vi rimandiamo alla pagina ufficiale.