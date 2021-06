Sony Bravia, i nuovi TV OLED e FullArray LED di grandi dimensioni stanno arrivando

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Bravia Core sui TV Bravia XR, Sony ha finalmente comunicato le finestre di disponibilità di alcune delle proposte per l'Home Entertainment di grandi dimensioni della lineup 2021.

Stiamo parlando delle TV OLED A90J XR da 83 pollici e FullArray LED X90J XR da 75 pollici, oltre alle soluzioni LED X85J da 75 e 85 pollici con processore X1. In particolare, queste proposte saranno disponibili per la vendita in Europa a partire da luglio.

I nuovi OLED A90J rappresentano un grande passo in avanti nella categoria proprio grazie al processore XR e alle tecnologie a esso collegate, fra cui XR OLED Contrast Pro e XR Triluminous Pro, che permettono di accentuare i contrasti ed esaltare la scala cromatica per ottenere immagini nitide ed estremamente soddisfacenti.

Allo stesso modo i pannelli FullArray X90J garantiscono neri profondi nonostante la diversa tecnologia, sempre grazie alle meraviglie del processore XR e alla modalità XR Contrast Booster.

In entrambe le famiglie Bravia Core sarà integrato. Questa nuova piattaforma è stata sviluppata "per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Il servizio, precaricato su tutti i nuovi modelli della serie BRAVA XR, mette a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE, oltre alla più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con capacità di streaming fino a 80Mbps". Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale.

Tutte le soluzioni sono perfette per il gaming di nuova generazione e offrono la compatibilità con lo standard HDMI 2.1.