Sony ne è certa: gli auricolari LinkBuds S saranno i più piccoli e leggeri con ANC

Il lancio delle cuffie Sony WH-1000XM5 del 12 maggio scorso a breve troverà un seguito nel formato più compatto offerto dalle già note Sony Linkbuds S. Questi nuovi auricolari di fascia media saranno commercializzati come gli “auricolari più leggeri e piccoli con cancellazione attiva del rumore” al mondo.

La casa nipponica vuole fare sul serio: oltre alle Sony LinkBuds da noi provate a inizio aprile, dotate di un design unico con driver aperto al centro, si sta preparando alla distribuzione internazionale delle LinkBuds S note anche con la sigla WF-LS900. I render pubblicati a inizio maggio hanno confermato il ritorno a un form factor più tradizionale, ma con l’aggiunta di ottime specifiche.

Ad esempio, come ripreso da WinFuture, Sony vorrà rivendere tale prodotto come le cuffiette più compatte e leggere con ANC e supporto per audio ad alta risoluzione: si parla di circa 4,8 grammi per singolo auricolare, per un’autonomia totale di 20 ore considerata anche la custodia di ricarica in dotazione. Lato connettività si dovrebbe trovare il supporto al Bluetooth 5.2, mentre i driver audio da 5 mm saranno racchiusi in un corpo certificato IPX4 contro schizzi d’acqua e sudore.

Infine, Roland Quandt si è lasciato andare con qualche dettaglio sulla disponibilità: si parla di 199 Euro al lancio, nelle colorazioni nero, bianco e beige. Ovviamente tutte queste informazioni vanno considerate cum grano salis in vista del debutto nelle prossime settimane. Come sempre, vi terremo aggiornati.