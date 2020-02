Sony chiarisce la questione del supporto HDMI 2.1 sui TV OLED e LCD per il 2020

Dopo la presentazione della nuova gamma di TV Sony per il 2020 si è generata una gran confusione sulla presenza del supporto HDMI 2.1. Il colosso giapponese ha ora definito la situazione, riportando un po di chiarezza sul catalogo della stagione.

Con una nota consegnata ai colleghi di FlatPanelsHD, Sony ha chiarito la questione relativa al supporto HDMI 2.1 per la gamma di TV 2020. Sono infatti due le linee che potranno godere di tale caratteristica, in particolare la serie 8K Z8H e la serie 4K XH90. Anche il vecchio modello del 2019 di TV 8K Z9G (nella versione 2020) sarà equipaggiato di una porta HDMI 2.1.

XH90 sarà inoltre il primo TV Sony a supportare il Variable Refresh Rate (VRR) e l'Auto Low Latency Mode (ALLM) tramite porta HDMI 2.1. Questo significa che il TV potrà riconoscere automaticamente le fasi di gioco, passando alla relativa modalità, per fornire immagini più fluide e prive di lag. Queste caratteristiche non saranno disponibili al lancio ma verranno introdotte con un aggiornamento del firmware in un secondo momento.

Per quanto riguarda i TV OLED le gamme XH95 e XH85 non avranno una porta HDMI 2.1 ma saranno comunque in grado di offrire il supporto eARC tramite HDMI 2.0. Questa funzione garantirà il supporto ai formati "lossless" come Dolby TrueHD e DTS-HD.

Informazioni essenziali, specialmente per chi vuole aggiornare il proprio televisore in vista delle nuove console come PlayStation 5 e Xbox Series X. Al momento tutte e due le console hanno confermato il supporto al 4K e 120HZ ma solo Xbox Series X ha svelato la compatibilità con VRR. L'assenza di tale supporto sui TV OLED Sony di fascia alta fa riflettere. Verrà aggiunto in un secondo momento? Trovate tutta la proposta di TV Sony 2020 sulle nostre pagine.