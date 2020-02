Sony ha chiuso il sito ufficiale 'sonymobile' dedicato ai suoi smartphone

Nonostante abbia annunciato, giusto questa mattina, il nuovo smartphone entry-level Xperia L4, Sony ha chiuso il sito Web ufficiale dedicato ai dispositivi mobili.

In particolare, stando a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere provando a collegarvi al sito sonymobile.com, l'azienda giapponese ha ufficialmente messo fine al portale che ha ospitato per parecchi anni i suoi smartphone. Infatti, il sito Web ora reindirizza direttamente al portale principale di Sony. Lo stesso vale per il sito italiano: anche sonymobile.it ha avuto la stessa sorte.

Questa scelta da parte dell'azienda giapponese arriva in un momento non esattamente roseo per la divisione smartphone di Sony. Infatti, lo scorso anno non è stato di certo positivo per la società, dato che nel Q3 2019 sono state vendute solamente 600.000 unità, come riportato anche da Gizmochina.

C'è da dire che il portale principale di Sony mostra ancora gli smartphone e l'annuncio dell'entry-level Xperia L4 fa pensare che l'azienda giapponese voglia continuare a puntare su questo segmento di mercato. Tuttavia, chiaramente alcuni utenti stanno interpretando la chiusura del sito ufficiale come un segnale non esattamente positivo.

In ogni caso, i rumor hanno già iniziato a descrivere il possibile arrivo di nuovi smartphone di Sony durante il corso del 2020. Quale sarà il futuro della divisione mobile? Staremo a vedere.