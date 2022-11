Sony, clamoroso leak: trapela la lineup smartphone del 2023, ci sono delle sorprese

Dopo aver scoperto che Sony lancerà un nuovo smartphone compatto nei prossimi mesi, arriva oggi un leak che ha del clamoroso per l'azienda: a quanto pare, infatti, un utente Reddit avrebbe pubblicato l'intera lineup di smartphone Sony per il 2023, che sarebbe composta da ben sei smartphone.

Prima di analizzare l'indiscrezione, vi ricordiamo che essa, per quanto apparentemente ben realizzata e tutto sommato verosimile, proviene da un utente Reddit qualsiasi, perciò va presa con le pinze. Ad ogni modo, il post (ora cancellato) spiega che Sony rilascerà ben sei smartphone nel 2022, che avranno model number PM-142x-BV, PM-143x-BV, PM-144x-BV, PM-145x-BV, PM-146x-BV e PM-147x-BV.

Per di più, tutti questi device avranno un chipset Snapdragon di Qualcomm: tre avranno uno Snapdragon 8 Gen2 (probabilmente si tratterà degli Xperia 1 V, Xperia 5 V e di un altro smartphone ancora sconosciuto, magari l'Xperia Pro 2023), mentre due avranno uno Snapdragon 4 Gen1 e uno avrà il SoC Snapdragon 6 Gen1.

Con ogni probabilità, l'Xperia 10 V avrà lo Snapdragon 6 Gen1, distanziandosi dai due "fratelli maggiori" non solo per dimensioni e design, ma anche per caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda i device con Snapdragon 4 Gen1, invece, pare quasi certo che uno sarà il telefono compatto Xperia Ace IV, che ormai viene rumoreggiato da mesi, mentre l'altro resta ancora avvolto nel mistero.

Secondo alcune testate come GizmoChina, però, questo secondo smartphone altro non sarebbe che un rebranding dell'Xperia Ace IV pensato per i mercati internazionali, ovvero per la vendita al di fuori del Giappone. Intanto, comunque, Sony ha rilasciato Android 13 per i suoi smartphone: se ne possedete uno, il consiglio è come sempre quello di effettuare l'aggiornamento il prima possibile.