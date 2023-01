Sony, clamoroso: nessuna nuova TV Bravia al CES, si concentrerà solo su PSVR2

Sony ha annunciato che sarà al CES 2023, ma quest'anno la sua presenza sarà decisamente atipica. La major giapponese, infatti, ha spiegato che si focalizzerà quasi unicamente su PSVR2 e, forse, su PS5: ciò, di converso, significa che l'azienda non annuncerà alcuna TV Bravia a Las Vegas, lasciando spazio alla concorrenza.

Come riportano i colleghi di The Verge, la presentazione delle TV Sony Bravia al CES è ormai una tradizione per il colosso giapponese, che nella stessa cornice mostra anche i suoi dispositivi per l'home theater. Questa volta, però, la compagnia ha confermato che nessuna di queste tecnologie sarà presente sullo showfloor di Las Vegas.

In compenso, la compagnia ha annunciato su Twitter che terrà uno showcase interamente dedicato a PSVR2 alle 2:00 di notte del 5 gennaio, durante la prima giornata della kermesse. La conferenza potrà essere vista su YouTube, e non sembra che si focalizzerà su tecnologie diverse dalla nuova generazione di visori per PlayStation 5.

Per mezzo di una portavoce, la compagnia ha poi spiegato che "Sony non fornirà alcun dettaglio sulle sue nuove TV al CES 2023. Tuttavia, restate sintonizzate per un futuro annuncio in arrivo a breve". Insomma, nel 2023 arriveranno sicuramente dei nuovi televisori, ma non saranno presentati nella loro tradizionale cornice: ciò potrebbe dare un netto vantaggio ai competitor, soprattutto perché LG ha lanciato la sua gamma TV del 2023 due giorni fa, mentre anche Samsung ha presentato i suoi nuovi televisori al CES.

Generalmente, le nuove uscite TV di Sony arrivano in primavera, perciò possiamo aspettarci che un loro annuncio si tenga comunque tra i mesi di gennaio e di febbraio: la compagnia giapponese, infatti, ha confermato che la revisione della sua strategia per il CES non influirà sulle release già programmate per il 2023.