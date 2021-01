Sony conferma: HDMI 2.1 VRR ed ALLM in arrivo sul TV XH90

Sony a quanto pare non ha messo da parte i piani per portare il Variable Refresh Rate (VRR), l'Auto Low Latency Mode (ALLM) sui TV X900H e XH90. La conferma è arrivata dalla stessa azienda giapponese in una dichiarazione resa a FlatPanelsHD.

La precisazione è risultata doverosa dal momento che la scorsa settimana su alcuni forum si era sparsa la voce secondo cui Sony avrebbe cancellato l'aggiornamento software in questione. L'indiscrezione era emersa dopo che alcune pagine di supporto locali erano stati eliminati tutti i riferimenti all'HDMI 2.1 VRR ed ALLM per i Sony X900H ed XH90.

Evidentemente però tali rumor non corrispondevano alla realtà e la stessa Sony ha spiegato che i piani non sono cambiati nè per l'Europa, tanto meno per gli Stati Uniti. "L'XH90 supporterà VRR e ALLM tramite un futuro aggiornamento del firmware. Tutti gli articoli sui siti Sony che includevano informazioni diverse sono stati aggiornati con quelle corrette" ha affermato un portavoce.

Nessuna informazione, invece, sulla data di lancio per l'aggiornamento software ma la notizia farà sicuramente felici i molti possessori del TV. Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione del Sony XH90.

Nella giornata di ieri, sempre ai microfoni di FlatPanelsHD, Sony aveva confermato che i TV 2021 supporteranno il formato video AV1.