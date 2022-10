Sony continua a scommettere su smartphone compatti: trapela Xperia Ace IV

Dopo quasi cinque mesi dal lancio di Sony Xperia Ace III, ultimo smartphone compatto del gigante giapponese, quest’ultimo sembra essere prossimo al debutto del successore Sony Xperia Ace IV. Non cambia la dimensione, ma le specifiche tecniche potrebbero finalmente vedere un upgrade importante.

Prima di procedere con la disamina della scheda tecnica trapelata in rete pochi giorni fa, riteniamo doveroso chiarire un dettaglio: solitamente questa gamma non arriva in Occidente e si limita a una commercializzazione sul mercato domestico nipponico. Sebbene non vada comunque escluso un approdo sul mercato del Vecchio Continente, meglio tenere le aspettative basse.

Detto ciò, vediamo gli aggiornamenti che Sony vuole applicare sul suo dispositivo mobile compatto low-cost: al posto del chipset Qualcomm Snapdragon 480, dei 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna presenti nell’Xperia Ace III, a oggi si parla della dotazione del processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile con microSD. Insomma, un upgrade sostanziale per l’Xperia Ace IV.

Le proporzioni del display cambiano, passando dai 19:9 ai 21:9 di tutti gli altri smartphone della linea Xperia. La diagonale resta la stessa, pari a 5,5 pollici, come anche la risoluzione FHD+. Infine, si vocifera la permanenza della batteria da 4.500 mAh con ricarica a 18W. Trattandosi comunque di indiscrezioni, meglio prenderle cum grano salis.

È interessante notare, a prescindere dall’arrivo di Sony Xperia Ace IV in Italia, come Sony intenda puntare ancora sugli smartphone compatti nonostante la loro popolarità sia in netto calo, come dimostrano le scarse vendite di iPhone 13 mini. Chissà se questa quarta iterazione riscuoterà successo.