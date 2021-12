Sony, la crisi dei semiconduttori non riguarda solo PS5: colpite anche tutte le fotocamere

Sony è stata duramente colpita dalla crisi dei semiconduttori, che ha ridotto all'osso le scorte di PS5 al punto da spingere l'azienda ad un'alleanza con TSMC per la produzione di chip per la console. Non è però solo il settore del gaming ad essere stato toccato dal chip shortage: al contrario, Sony ha annunciato ritardi anche sulle sue fotocamere.

In particolare, stando a quanto riportato da un post sul sito web dell'azienda, Sony ha sospeso gli ordini per la mirrorless ZV-E10: la fotocamera ZV-E10 è stata lanciata ad agosto, ed è uno dei device fotografici di punta dell'azienda per la stagione natalizia. La compagnia ha confermato di aver cessato sia le vendite della macchina tramite il proprio sito web che le consegne di scorte ai retailer e ai rivenditori autorizzati.

La ZV-E10, comunque, non è la sola macchina fotografica a subire stop alla produzione o ritardi a causa della crisi dei semiconduttori: al contrario, la stessa sorte è toccata negli ultimi mesi alle fotocamere delle serie A7 II, A6400 e A1600. Insieme a queste ultime, è stata interrotta momentaneamente anche la produzione del microfono ECM-B1M e delle videocamere PXW-Z190 e HDR-CX680. Infine, anche fotocamere meno recenti, come la A9 e la A7R II, quest'ultima con più di sei anni alle spalle, risultano disponibili online in pochissimi pezzi e potrebbero presto uscire di produzione.

La situazione di Sony, comunque è comune a tutte le altre aziende del settore fotografico. Per esempio, a giugno Nikon ha fermato la produzione delle serie Z7 e Z7 II per via della mancanza di componenti informatiche, mentre Canon ha annunciato ritardi "fino a sei mesi" nelle forniture della nuova EOS R3.