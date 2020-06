Sony: niente più cuffie wireless per chi preordina il nuovo Xperia 1 II

Alcune settimane fa, Sony ha aperto ufficialmente i preordini per il tanto atteso nuovo smartphone top di gamma, l’Xperia 1 II, inserendo un particolare omaggio a tutti coloro che avessero effettuato l’ordine. Infatti, la casa nipponica aveva previsto come regalo in bundle le cuffie wireless WH-1000XM3 dal valore di circa 280 euro.

Negli ultimi giorni, l’azienda ha iniziato a ricevere i preordini anche in Europa, Italia compresa, confermando il bundle con le cuffie per tutti coloro che avessero deciso di prenotarlo entro il 22 giugno. A giudicare dalle ultime informazioni, però, tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare un Sony Xperia 1 II per ricevere in regalo le cuffie dovrebbero affrettarsi, poiché Sony, stranamente, non ha previsto un possibile aumento della domanda e le cuffie stanno iniziando a terminare rapidamente.

A testimonianza di ciò molti store europei, tra cui quello italiano, hanno confermato nella giornata di ieri che le cuffie risultavano già esaurite e ciò ha costretto l’azienda ed i suoi partner a cambiare rapidamente la soluzione offerta in fase di preordine. Peccato che la nuova non sia altrettanto attraente rispetto alla precedente, considerato che attualmente, con l’acquisto dello smartphone viene offerta in regalo una Style Cover Folio, dal valore di circa 60 euro, un valore decisamente più basso in confronto alle cuffie Bluetooth.

Sony avrebbe potuto pensare di abbassare il prezzo di vendita per sopperire alla discrepanza tra le due proposte ma ciò non è accaduto e sono tutt'ora necessari 1.199 euro per portarsi a casa il nuovo Xperia 1 II.



Qualche imprevisto in fase di lancio può sempre esserci, ma considerata la lunga attesa dalla presentazione ufficiale ed il tempo a disposizione, siamo certi che molti utenti non vedranno affatto di buon occhio questa scelta. Sony avrebbe dunque potuto gestire meglio la vicenda soprattutto alla luce dei risultati finanziari della divisione mobile fatti registrare nel primo trimestre dell'anno.