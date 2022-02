Sony e disponibilità degli Xperia in Italia: nessuna decisione presa, valutazioni in corso

Mentre in campo gaming Sony starebbe valutando nuove acquisizioni per il brand PlayStation, in quello smartphone la situazione è un po' diversa, perlomeno per quel che concerne l'Italia. Infatti, in molti si sono accorti che l'e-store nostrano relativo ai Sony Xperia è stato chiuso.

A seguito del diffondersi della notizia tra gli appassionati (la fonte originale sembrerebbe essere AndroidWorld), abbiamo deciso di contattare Sony per ottenere chiarimenti in merito alla questione. In questo contesto, ci è stato confermato che, in seguito alla chiusura dell'e-store (che sarebbe avvenuta a fine 2021), il brand sta semplicemente "continuando a valutare la domanda del mercato e la fattibilità del business in Italia".

Tuttavia, va specificato il fatto che per il momento non è ancora stata presa alcuna decisione. In parole povere, Sony per ora non sta uscendo dal mercato italiano per quel che concerne il mondo smartphone, ma sta semplicemente valutando il da farsi. Insomma, la chiusura dell'e-store non significa che il brand abbia effettivamente smesso di guardare al nostro Paese mediante gli Xperia, ma banalmente si stanno effettuando le dovute analisi.

Quali saranno gli sviluppi? Staremo a vedere: per il momento non ci è dato sapere altro. Quel che è certo è che, al netto di tutto, Sony nell'arco degli anni è riuscita a immettere sul mercato dei dispositivi in grado di distinguersi dalla massa, perlomeno a livello di feature. Per farvi un esempio concreto, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di Sony Xperia 1 III, uscita a ottobre 2021.