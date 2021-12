Sony, il drone Airpeak da 9000 dollari pronto al lancio ufficiale

È passato un po' di tempo dal video di Sony Airpeak S1 al CES 2021, per l'esattezza quasi un anno, eppure gli appassionati di tutto il mondo erano ancora col fiato sospeso per l'acquisto di questo straordinario prodotto.

Sì, perchè Airpeak S1 non è soltanto un drone. Al costo, altrettanto straordinario, di 8999 dollari, il dispositivo volante di Sony si propone come un quadricottero di fascia altissima compatibile con le principali full-frame del colosso nipponico e, come riporta la fonte, in particolare con:

Alpha 1

Alpha 7S

Alpha 7R

Sony FX3 Cinema Line

Il costo del drone non prevede l'inclusione delle suddette fotocamere compatte, ma tutta la componentistica essenziale per il volo tra cui anche una batteria di riserva, un controller e il caricabatterie. Lo stabilizzatore Gimbal per le fotocamere compatibili ha un costo di 2200 dollari extra, mentre a 300 euro all'anno si ha accesso al piano su sottoscrizione per cloud storage dedicato Airpeak Plus.

Airpeak S1 può raggiungere i 90 Km/h di velocità ed è dotato di un sistema di camere stereo in grado di conferirgli una consapevolezza anticollisione in tempo reale tramite ricostruzioni 3D. L'autonomia è di 22 minuti senza carico.

A ormai più di un anno dall'ingresso ufficiale di Sony nel mercato dei droni con il primo velato annuncio del progetto Sony Airpeak, nelle prossime ore i futuri acquirenti potranno procedere con il preorder del dispositivo sul sito ufficiale.