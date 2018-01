Sony: ecco il proiettore focale 4K da 30.000 Dollari

Nella serata di ieri, in occasione della conferenza tenuta al CES,ha svelato il nuovo proiettore focale ultracorto 4K, che porta il nome in codice, ed ha un costo di 30.000 Dollari, in aumento di 5.000 Dollari rispetto al modello lanciato lo scorso anno e presentato proprio durante la fiera del Nevada.

L'LSPX-A1 per offrire un'esperienza ottimale deve essere posizionato a 24 centimetri dalla parete su cui si ha intenzione di proiettare un'immagine in 4K, che può raggiungere una dimensione massima di 120 pollici. Il proiettore laser, inoltre, può anche generare immagini con una luminosità massima di 2500 lumen.

Il proiettore per funzionare deve essere attaccato semplicemente alla fonte preferite (che sia una Apple TV 4K, Roku Ultra o un normale lettore Bluray), e genererà immagini anche in HDR, in grado di fornire, secondo il produttore "un'esperienza di visione mai vista prima, con colori, dettagli e contrasti superiori a qualsiasi altro prodotto del genere".

A livello di specifiche tecniche, dispone anche di un altoparlante che genera audio a 360 gradi. E' presente infatti a suo interno un vero e proprio impianto audio, che include anche un subwoofer separato. il diffusore centrale è progettato per far rimbalzare il suono contro la parete, per fornire un'esperienza audio quanto più immersiva possibile.

L'LSPX-A1 costerà 30.000 Dollari, e nella confezione gli utenti troveranno anche un telecomando con dei pulsanti che consentiranno di portare a termine le azioni essenziali.