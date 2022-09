Sony entra nel mercato degli SSD per PC: presentata la linea Nextorage

Sony ha detto addio alla Russia in via definitiva qualche giorno fa, chiudendo tutti i suoi servizi tecnologici e discografici nel Paese. Intanto, però, il colosso giapponese sta per entrare nel mercato degli SSD per PC con il brand di memorie Nextorage.

In realtà, il brand Nextorage di Sony esiste già, ma non si è mai occupato di prodotti per computer: al contrario, esso comprende gli SSD per PlayStation 5, che hanno fatto il loro debutto sul mercato PS5 circa un anno fa. Quasi nessuno si aspettava che l'ingresso di Sony nel mondo degli SSD sarebbe andato oltre i confini di PlayStation 5, ma la compagnia giapponese sembra avere altri piani.

Durante il Tokyo Game Show, infatti, Sony ha messo a disposizione nel proprio booth sullo showfloor della manifestazione gli SSD Nextorage da 1 TB, 2 TB e 4 TB per PC, effettuando anche alcune demo in tempo reale delle loro capacità di trasferimento dati. A riportare la notizia è stata anzitutto la testata giapponese Hermitage Akihabara.

Con un'interfaccia PCIe 5.0 x4 e una velocità di lettura di 9.500 MB/s e di scrittura di 8.500 MB/s, i nuovi SSD di Sony sembrano essere pensati appositamente per i giocatori più esigenti su PC, arrivando a superare tranquillamente molti dei migliori SSD attualmente in commercio. Probabilmente, la linea Nextorage per PC è stata sviluppata a partire dalle memorie già in vendita per PS5, specie ora che sempre più giochi per PlayStation 5 stanno debuttando anche sul mercato computer.

In generale, la scelta di mostrare i suoi SSD al TGS simboleggia il desiderio da parte di Sony di espandersi nel settore del gaming oltre le console, toccando il mondo PC e quello mobile. Non è dunque un caso che, solo una settimana fa, il colosso giapponese abbia lanciato la Gaming Edition di Sony Xperia 1 IV.