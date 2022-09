Sony, evento Xperia il 12 settembre: smartphone da gaming in arrivo?

Dopo l'annuncio di Sony Xperia 5 IV, pare che il colosso giapponese abbia ancora alcuni assi nella manica lato smartphone: con una mossa a sorpresa, infatti, Sony ha annunciato un evento di lancio di un nuovo device Xperia, questa volta pensato per il gaming.

Come potete vedere dal video di annuncio dell'evento, che trovate riportato in cima a questa notizia, l'evento dovrebbe focalizzarsi su un nuovo smartphone Sony da gaming, oppure su una serie di accessori videoludici per gli smartphone della serie Xperia, anche se quest'ultima ipotesi pare poco probabile.

Il video diffuso da Sony, infatti, mostra il professionista giapponese degli eSport Scarz alle prese con uno smartphone Sony non meglio identificato, che potrebbe essere al centro dell'annuncio della compagnia. Dall'impugnatura di Scarz possiamo anche dedurre che il device avrà dei grilletti laterali di qualche tipo, ma non è chiaro quale tecnologia adotterà l'azienda giapponese.

A fugare ogni dubbio circa il fatto che il nuovo device Sony sia uno smartphone da gaming ci pensano poi il nome dell'evento, che sarà intitolato "Born to Game", e la tagline dell'evento, ovvero "Made for Pro gamers and streamers".

L'evento Sony si terrà il 12 settembre, mentre il teaser arriva solo pochi giorni dopo l'acquisizione di Savage Game Studios da parte di Sony, con lo studio che andrà ad ingrandire la divisione mobile del colosso giapponese. Le possibilità di uno smartphone da gaming targato Sony sembrano dunque farsi più concrete: la speranza, in questo caso, è che il device abbia in qualche modo la possibilità di collegarsi al PlayStation 5 con feature esclusive, o che magari riceva dei videogiochi basati sulle IP Sony.