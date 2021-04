Sony, evento Xperia del 14 aprile: cosa aspettarsi lato smarpthone

In seguito all'annuncio di Xperia Ace 2, Sony è pronta a far tornare al centro dei riflettori i suoi smartphone. Infatti, la società nipponica ha recentemente annunciato un evento che si terrà a breve, relativo proprio a questo mondo.

Abbiamo già trattato l'annuncio della presentazione, ma nelle ultime ore sono trapelate ulteriori informazioni in merito a ciò che potremmo vedere durante l'evento che Sony terrà il 14 aprile 2021 a partire dalle ore 09:30 italiane.

Ebbene, i rumor relativi allo smartphone Sony Xperia 1 III si stanno facendo insistenti, quindi potrebbe essere proprio quest'ultimo il soggetto dell'evento. Si fa infatti sempre più concreta l'ipotesi che la gamma Xperia 1 possa fare capolino in quest'occasione.

Tuttavia, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che nel recente passato sono trapelate online a più riprese anche delle indiscrezioni legate al possibile ritorno della gamma Xperia Compact. Gli smartphone compatti non sembrano però attirare molto in questo momento, viste le vendite non entusiasmanti di iPhone 12 mini. In ogni caso, mai dire mai.

In parole povere, non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire cosa bolle in pentola in casa Sony per quel che riguarda il mondo dei dispositivi mobili. Tuttavia, i rumo emersi in queste ore risultano sicuramente interessanti.

Nel frattempo, se vi siete persi i più recenti dispositivi dell'azienda, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Sony Xperia 5 II (uscita a dicembre 2020).