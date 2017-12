Sony ha già registrato il logo 8K-HDR: in arrivo il successore dell'UHD?

Mentre la diffusione del 4K Ultra HD è in aumento, e siamo sicuri che registrerà l'ennesima impennata in occasione del periodo natalizio, grazie ai televisori offerti dai vari produttori e le promozioni delle varie catene di distribuzione,guarda già al futuro.

La società Giapponese, infatti, nel mese di Ottobre avrebbe già provveduto a depositare un nuovo logo, a forma ottagonale, con la dicitura 8K-HDR, che dovrebbe a tutti gli effetti essere il successore del 4K UHD.

Il gigante asiatico lo avrebbe fatto sia presso l'European Union International Property Office, che supervisiona tutti i marchi e brevetti per l'Unione Europea, che presso lo United States Patent and Trademark Office, l'agenzia governativa a stelle e strisce che negli ultimi anni è stata più volte una delle fonti principali per le notizie riguardanti i prodotti e software ancora non presentati ufficialmente dai vari marchi.

Il nuovo logo va ad affiancarsi al 4K HDR, ma soprattutto saranno i televisori che andranno ad occupare la stessa fascia di mercato. Chiaramente, almeno al momento non abbiamo alcuna indicazione a riguardo, ed ipotizzare eventuali date di lancio sarebbe pleonastico, dal momento che ancora non sono arrivate indicazioni riguardo un possibile approdo dei suddetti TV nell'immediato futuro. E' probabile che il tutto avvenga entro il 2020, quando il paese ospiterà le XXXII Olimpiadi estive.