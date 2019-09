Sony, all'IFA 2019 potrebbe presentare Xperia 2: 'Si adatta al palmo della mano'

Partono ufficialmente oggi le conferenze dell'IFA di Berlino, e tra i produttori che prenderanno parte alla fiera teutonica c'è ovviamente anche Sony. La società giapponese, tramite un post pubblicato su Instagram ha preannunciato la presentazione di un nuovo smartphone della serie Xperia.

Come si può vedere in calce, il social media manager dell'account Instagram di Sony Xperia ha pubblicato un breve teaser in cui ci sono dei riferimenti ad uno smartphone compatto, che "si adatta al palmo della tua mano". Le informazioni a riguardo non sono tante, e Sony non fa altro che dare agli appassionati appuntamento alla conferenza che terrà domani 5 Settembre alle 13.

GSMArena sostiene che il dispositivo in questione potrebbe essere l'Xperia 2, che rumor alla mano potrebbe avere uno schermo da 6,1 pollici e grazie all'aspect ratio di 21:9 dovrebbe essere molto più facile da tenere in mano rispetto ai dispositivi concorrenti dotati di display simili.

La scelta non stupirebbe, in quanto l'Xperia 1 presentato ad inizio anno sfoggia un pannello OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K e proporzioni di 21:9.

Le indiscrezioni trapelate su Xperia 2 parlano di uno schermo OLED Full HD+ con risoluzione di 1080x2560 pixel da 6,1 pollici, con supporto HDR. Sotto la scocca dovrebbe essere presente il chipset Snapdragon 855, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Sul retro gli utenti dovrebbero trovare tre telecamere da 12 megapixel, mentre il sensore per le impronte digitali potrebbe essere montato lateralmente.