Sony contro Internet Archive: a rischio le canzoni di Frank Sinatra e Louis Armstrong

Tutti conosciamo Internet Archive, al punto che qualcuno l'avrà sicuramente usato per rigiocare a qualche classico MS-DOS tra i 7.000 gratuitamente presenti sulla piattaforma. Da anni, però, Internet Archive è al centro delle polemiche per via del diritto d'autore dei suoi contenuti. Ora, anche Sony ha preso di mira l'archivio del web.

Come riportano Reuters ed Engadget, negli scorsi giorni Sony Music Entertainment, Universal Music Group e altre case discografiche hanno fatto causa a Internet Archive (che, lo ricordiamo, è un'organizzazione no-profit) per aver infranto il diritto d'autore su alcuni loro brani. Nello specifico, Internet Archive è stato accusato di aver "consapevolmente caricato sul web, distribuito e trasmesso delle registrazioni sonore datate a prima del 1972".

In particolare, le etichette discografiche stanno facendo causa al progetto Great 78, che cerca di digitalizzare e preservare la musica raccolta sui dischi a 78 rpm. Secondo le compagnie coinvolte, quello di Internet Archive è un'"infrazione palese" delle leggi sul copyright degli Stati Uniti d'America, specie nel caso di autori come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday, Miles Davis e Louis Armstrong.

Le etichette discografiche hanno spiegato che le canzoni che fanno parte del progetto Great 78 (tra cui abbiamo capolavori del calibro di White Christmas e Sing, Sing, Sing) sono tutte disponibili tramite le piattaforme di streaming musicale accessibili a pagamento online, il che significa che esse "non sono a rischio di essere perdute, dimenticate o distrutte": ciò renderebbe inutile il progetto a fini puramente conservativi, insomma.

Al contrario, il sito web di Great 78 spiega che "c'è ancora molto valore nella ricerca su questo materiale, negli oggetti da cui viene estrapolato e dall'evidenza del loro utilizzo, specie in un momento in cui i dischi a 78 rpm si fanno sempre più rari". Non è chiaro se Internet Archive terminerà il suo progetto musicale o se invece continuerà ad inserire nuove tracce, preparandosi alla battaglia legale contro Sony e Universal.