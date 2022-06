Sony INZONE, arrivano le nuove cuffie da gaming H9, H7 ed H3 con super batteria

Confermati praticamente in toto i rumor sulle nuove cuffie da gaming di Sony. In occasione del Sony Showcase di questa sera, il colosso giapponese ha anche svelato la nuova lineup di cuffie da gaming della gamma INZONE.

Si tratta di due modelli wireless, INZONE H9 ed H7 che rispettivamente sono in grado di offrire 32 e 40 ore di durata della batteria, e le cablate INZONE H3. Su tutte e tre è presente anche un microfono flessibile con asta ribaltabile e funzione per silenziarlo.

Grazie al software per PC INZONE Hub, è garantita anche la compatibilità con il 360 Spatial Sound for Gaming di Sony, che è in grado di riprodurre i segnali audio stereo a due canali in un suono surround a 7.1 canali. Disponibile anche l’app per smartphone “360 Spatial Audio Personalizer” che come suggerisce il nome è in grado di adattare il suono spaziale alla forma dell’orecchio.

I diaframmi di INZONE H9 ed H7 hanno una forma unica che permette alle cuffie di riprodurre suoni ad altissima e bassa frequenza, per offrire agli utenti un’esperienza di gioco coinvolgente. Su tutti e tre i modelli troviamo anche un sistema che controlla ed ottimizza la riproduzione del suono a bassa frequenza, per offrire bassi potenti che conferiscono alle tracce audio maggiore profondità.

Sony ha lavorato anche sul comfort ed ha incluso un morbido cuscinetto nell’archetto che distribuisce il peso in maniera uniforme sulla testa. Sulle orecchie sono presenti dei cuscinetti sagomati che riducono al minimo la pressione.

Sull’INZONE H9 sono presenti dei microfoni a cancellazione del rumore che riducono le distrazioni e rendono la scheda tecnica ancora più completa. Insieme alle H7 includono anche le indicazioni sullo schermo che permettono ai giocatori di regolare le impostazioni rapidamente, incluso il bilanciamento gioco/chat.

Analogamente ai INZONE M9 ed M3, anche per queste il lancio è previsto a Luglio 2022.