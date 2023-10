Sony INZONE H5 e INZONE Buds ufficiali in Italia: quando l'audio è gaming

Sono passati alcuni mesi dalla pubblicazione su queste pagine della recensione di Sony INZONE M3, ma è giunto il momento di approfondire le novità del brand. Quest'ultimo ha infatti ufficializzato nuovi prodotti in ambito audio focalizzato sul gaming, realizzati in collaborazione con la squadra eSport Fnatic, ovvero Sony INZONE H5 e Sony INZONE Buds.

Per quel che riguarda le Sony INZONE H5, modello di cuffie da gaming che si aggiunge a Sony INZONE H9, INZONE H7 e INZONE H3 (portfolio che potete approfondire anche mediante il portale ufficiale di Sony), l'autonomia stimata è di 28 ore. Si fa inoltre riferimento a 3 ore di utilizzo a fronte di 10 minuti di ricarica, nonché a un headset dal peso di appena 260 grammi.

Il collegamento può avvenire sia in modalità cablata (tramite jack da 3,5mm) che in modalità wireless a bassa latenza a 2,4 GHz (meno di 30ms). Non manca il supporto alla tecnologia 360 Spatial Sound for gaming, che punta a rendere maggiormente evidenti suoni in-game come quelli relativi ai passi dei nemici (così da comprendere al meglio dove si trovano i nemici). Presenti poi opzioni di personalizzazione e una riduzione del rumore che sfrutta il machine learning (l'algoritmo è stato addestrato su più di 500 milioni di voci sample).

L'utente ha a disposizione pulsanti per bilanciare l'audio di gioco e della chat e un microfono bidirezionale regolabile. Sony mette poi in evidenza il fatto che si può giocare anche mentre l'headset è in ricarica. Le colorazioni disponibili sono quelle White e Black, per un modello che lato prezzi si inserisce tra Sony INZONE H3 e Sony INZONE H7, come d'altronde si evince dal nome. Il costo delle Sony INZONE H5 è pari a 150 euro. La disponibilità partirà da ottobre 2023.

Oltre a questo, Sony ha svelato l'arrivo della colorazione Black delle Sony INZONE H9, che si aggiunge a quella White già presenti sul mercato. Per maggiori indicazioni su questo modello, potrebbe interessarvi approfondire la relativa pagina del sito Web ufficiale di Sony. Il costo consigliato in questo caso è di 300 euro, mentre la disponibilità partirà sempre da ottobre 2023.

Passando agli auricolari Sony INZONE Buds, che rappresentano i primi auricolari True Wireless della gamma gaming, la disponibilità partirà da ottobre 2023 a un prezzo di 200 euro in colorazione Black o White, anche questi ultimi supportano la tecnologia 360 Spatial Sound for gaming. Si possono sfruttare, tra l'altro, delle foto dell'orecchio per personalizzare al meglio l'esperienza di ascolto. È insomma possibile fare uso, anche grazie ad appositi test proposti da Sony, di appositi profili audio, mentre l'autonomia stimata è di 12 ore (24 ore in totale con la custodia). Si fa inoltre riferimento a un'ora di utilizzo a fronte di appena 5 minuti di ricarica.

Vista la tipologia di headset, come ben potete immaginare la connessione avviene via wireless a 2,4GHz mediante ricevitore USB. La promessa è quella di una connessione senza fili a bassa latenza, orientata dunque al gaming sia su PC che su console. C'è poi un algoritmo IA per la riduzione del rumore, così come va detto che gli auricolari dispongono della cancellazione attiva del rumore. Presente anche un sensore touch impostabile, così come non manca il medesimo Dynamic Driver X delle Sony WF-1000XM5.