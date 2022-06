Sony INZONE: i prezzi delle cuffie da gaming H7, H9 ed H3

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella giornata di ieri, Sony ha presentato le nuove cuffie da gaming INZONE: sul mercato arriveranno i modelli H7, H9 ed H3, e dallo store italiano ed americano giungono le prime indicazioni sui prezzi.

Partendo dalle INZONE H9, vale a dire le cuffie da gaming wireless con eliminazione del rumore, sono già state aggiunte allo store italiano dove possono essere acquistate ad un prezzo di 300 Euro: la vendita è però gestita attraverso le catene di distribuzione di terze parti come Trony ed Euronics, e sempre tramite la stessa pagina sono presenti tutte le informazioni del caso e lo store locator.

Per quanto riguarda le INZONE H3 cablate, invece, il prezzo è ovviamente più basso e sempre tramite lo stesso store viene indicato come prezzo 100 Euro: anche in questo caso la vendita viene effettuata attraverso gli store di terze parti.

Per quanto riguarda le INZONE H7, invece, sul negozio italiano non sono disponibili molte informazioni ma in questo caso in nostro supporto arriva lo store americano, che fornisce anche qualche informazione supplementare: le cuffie infatti vengono indicate come disponibili dal 7 Luglio 2022 ad un prezzo di 229,99 Dollari, che però non sappiamo come verranno convertiti nel nostro paese.