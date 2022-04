Sony, al via in Italia le vendite dei TV X80K entry-level del 2022

A pochi giorni dal lancio dell’aggiornamento per i TV Sony 2021, il produttore giapponese annuncia il via alla vendita in Italia dei TV X80K, della serie 4K entry-level del 2022.

I modelli X80K permettono agli utenti di apprezzare il 4K con dettagli e texture realistici grazie al processore 4K HDR X1, anche per le immagini girate in 2K e HD che si avvicinano al 4K grazie alla tecnologia X-Reality Pro che sfrutta un database 4K unico.

A livello audio è presente il diffusore X-Balanced Speaker che aumenta la chiarezza di film e brani musicali.

Fronte software, invece, troviamo Google TV, la piattaforma che offre un catalogo di oltre 700mila film, serie, programmi e contenuti provenienti dalle app in abbonamento.

Presente anche la nuova Bravia Cam che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare immagini e suono. Completa l’esperienza il telecomando standard caratterizzato da un design semplice, facile da usare e pulire.

I TV LED 4K X80K sono disponibili nei tagli di memoria da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici, e possono essere acquistati anche in Italia attraverso i canali di vendita ufficiali e tramite le catene d’elettronica. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina del sito Sony relativa ai TV.