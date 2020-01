Sony lancerà al MWC 2020 il primo smartphone top di gamma 5G?

Dopo aver annunciato la conferenza Sony del MWC 2020, emergono le prime indiscrezioni su ciò che potrebbe mostrare il colosso giapponese. Secondo quanto riportato da molti, alla fiera di Barcellona il produttore asiatico potrebbe lanciare il primo smartphone top di gamma con display 4K e 5G.

Alcuni rapporti suggeriscono che, proprio come il Sony Xperia 1 dell'anno scorso, il prossimo telefono di punta di Sony sfoggerà un display OLED 4K HDR con aspect ratio di 21.9 e diagonale leggermente più grande di 6,6 pollici. Come dicevamo poco sopra, sotto la scocca troverà spazio il Qualcomm Snapdragon 865, abbinato ad un modem Snapdragon X55 5G.

Queste indiscrezioni si aggiungono a quelle di qualche settimana fa secondo cui il prossimo flagship Xperia potrebbe sfoggiare un modulo fotografico a quattro lenti, con sensore primario da 48 o 64 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel ed una telecamera ToF per i ritratti. A quanto pare lo smartphone supporterà anche la registrazione video 8K, in maniera simile a quanto dovrebbe avvenire con il Galaxy S20 Ultra di Samsung, anch'esso in arrivo a Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2020 dell'11 Febbraio.

Secondo i media cinesi, il nuovo Xperia dovrebbe avere un prezzo superiore ai 6000 Yuan, circa 867 Dollari.