Sony lancia al CES la nuova gamma di TV OLED: c'è anche un modello da 48 pollici

Sony, nel corso della conferenza tenuta la scorsa notte al CES 2020, ha annunciato la sua prima TV OLED da 48 pollici della linea A9, che si affianca ai nuovi modelli OLED A8 da 55 e 65 pollici, tutti accomunati da X-Motion Clarity, Dolby Vision ed Atmos, AirPlay 2 ed Android TV.

Partendo dal modello A9 da 48 pollici, Sony ha affermato che la scelta di puntare su questo formato è dettata dalle esigenze di mercato e dalla domanda degli utenti, che hanno chiesto "televisori OLED più piccoli e di alta qualità". In questo contesto si inserisce la scelta di puntare su un piccolo supporto centrale in alluminio, che dà agli utenti la flessibilità di montare il TV negli spazi più piccoli.

Il TV include tutte le funzionalità tipiche dei modelli top di gamma, tra cui il Picture Processor X1 Ultimate, la funzionalità Pixel Contrast Booster e l'Acoustic Surface Audio. Debutta sugli schermi OLED il X-Motion Clarity che modifica in tempo reale le immagini sullo schermo per renderle le azioni sportive più luminose, chiare e fluide. E' presente anche la modalità Ambient Optimization che ottimizza la qualità audio video ed adatta automaticamente la luminosità alla luce ambientale della stanza.

Al CES Sony ha anche lanciato i nuovi OLED 4K della linea A8 da 65 e 55 pollici, anch'essi basati sul processore Picture Processor X1 Ultimate che secondo il produttore offre la migliore esperienza di visione in 4K HDR, grazie alle funzioni Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR e Dual database processing. Presente anche il Pixel Contrast Booster: secondo Sony i nuovi TV sono in grado di offrire neri senza precedenti, colori autentici ed un ampio angolo di visione. Anche in questi modelli è presente l'X-Motion Clarity.

I TV includono due subwoofer ed offrono anche la compatibilità Dolby Vision e Dolby Atmos. E' presente anche in questo caso il sistema Ambient Optimization di cui abbiamo parlato poco sopra.